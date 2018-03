'in 17. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra puan kaybetti.'un karşılaşmadaki golünü 58. dakikadakaydetti.'nin golünü ise 69. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 33'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Atiker Konyaspor ise puanını 15'e çıkardı.Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Atiker Konyaspor ise sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligde son oynadıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor maçındaki ilk 11'de yer alan futbolculardan Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'nun yerine Mauricio Isla, Luis Neto, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin ve Mathieu Valbuena'yı ilk 11'de sahaya sürdü.Konya'da taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. 42 bin kişilik statta taraftarlar tribünleri doldururken, çok az sayıda koltuğun boş kaldığı gözlendi.Atiker Konyaspor mücadelenin 8. dakikasında sağ kanattan hücuma çıktı. Gelişen atakta Nejc Skubic topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Ceza sahası içinde Deni Milosevic zor da olsa topa dokunurken, kaleci Volkan Demirel son anda topu kornere çelmeyi başardı.Mücadelenin ilk 20 dakikasında iki ekip de çok önemli bir gol fırsatı yakalayamazken, tempo da düşük kaldı.Fenerbahçe ilk yarıda ilk önemli pozisyonuna 26. dakikada girdi. Sağ kanattan sarı-lacivertli ekip hücuma çıkarken Nabil Dirar topla ceza sahasına hareketlendi. Dirar aut çizgisine indikten sonra kale önüne doğru topu yerden ortaladı. Brezilyalı Giuliano topa hareketlendi ancak yıldız oyuncu topa dokunamadı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırmayı başardı.Rakip alanda daha fazla pozisyon arayan Fenerbahçe'de Valbuena topla buluştu. Valbuena, ceza sahasına koşu yapan Aatif Chahechouhe'ya pasını çıkardı. Ceza sahası içinde kaleci Serkan Kırıntılı da kalesini terk etti. Aatif Chahechouhe son anda daha erken davranıp topa dokundu ancak Serkan'dan seken top kornere gitti.Mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçe sol kanattan bir korner kazandı. Ceza sahasına havalandırılan top kafalardan sekip ceza sahasının dışına açıldı. Genç oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin Ceza sahası dışında önüne açılan topu bekletmeden kaleye göndermek istedi ancak top kalenin çok üstünden auta gitti.İlk yarıda iki ekip de gol bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncu Oğuz Kağan kenara gelirken oyuna Roberto Soldado dahil oldu.İkinci yarıya ev sahibi Atiker Konyaspor biraz daha etkili başlasa da 55. dakika 0-0'lık sonuçla geçildi.Mücadelenin 58. dakikasında Fenerbahçe kendi yarı sahasının ortasından taç atışı kullandı. Dirar taç atışında topu Isla'ya gönderdi. Isla kalesine dönerek pasını Volkan Demirel'e atmak istedi ancak Isla kötü bir vuruş yaptı ve top Ömer Ali Şahiner'e geldi. Ömer Ali topla birlikte ceza sahasına girdi. Devamında Ömer Ali kaleci Volkan ile karşı karşıya yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi. Atiker Konyaspor 58. dakikada bu golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.Beraberlik için yüklenen Fenerbahçe hücuma sağ kanattan çıktı. Aatif ceza sahasının kenarında topla buluşurken, ayağının dışıyla topu kale önüne havalandırdı. Soldado Aatif'ın ortaladığı topu yaptığı kafa vuruluyla kaleye gönderdi. Ancak Konyaspor file bekçisi Serkan çok güzel bir kurtarışla topun sahibi oldu.Fenerbahçe, 69. dakikada sol kanattan bir korner kazandı. Mathieu Valbuena'nın ceza sahasına ortaladığı topa Mehmet Topal çok iyi hareketlendi ve Mehmet yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu golle skoru 1-1'e getirdi. Mehmet Topal, geçen hafta da rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.Golden bir dakika sonra, 70. dakikada savunmanın arkasına atılan topa Soldado hareketlendi. Roberto Soldado'nun yerden vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.Konyaspor'da Vedat, orta sahada Mehmet Topal'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.Mücadelenin 77. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Alper Potuk ceza sahasında vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.85. dakikada Atiker Konyaspor ceza sahasının solundan bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına açılan ortaya Lebogang Manyama kafa vurdu ve top direkten geri döndü. Altıpasın köşesinde top Nejc Skubic'in önüne açıldı. Nejc Skubic sert bir vuruş yaptı ancak top üstten auta gitti.Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Alper'in ceza sahasına ortasında Fernandao topa vurdu, top yan direkten auta gitti. Fenerbahçe önemli bir gol şansını değerlendiremedi. 90+5. dakikada Valbuena'nın kafasını kaleci Serkan son anda kornere çeldi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de gol bulamadı. 90 dakika 1-1 sona erdi.9. dakikada sağ kanattan topu getiren Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.26. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yerden sert ortasında Giuliano, altıpas içinde meşin yuvarlağa dokunamadı.33. dakikada Valbuena ile duvar pasından ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun şutunda, Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.34. dakikada Isla'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.42. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Milosevic'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Isla'nın kısa düşen geri pasında topu kapan Ömer Ali Şahiner, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.66. dakikada Chahechouhe'nun ortasında topa yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.68. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Valbuena'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.70. dakikada Soldado ile duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.84. dakikada Vedat Bora'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Manyama'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.90+3. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan yerden yaptığı ortada, altıpas içinde Fernandao'nun vuruşunda, top direkten auta gitti.Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks TaşcıoğluAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 80 Manyama), Vedat Bora (Dk. 86 Musa Araz), Bourabia (Dk. 59 Fofana), Ömer Ali Şahiner, MilosevicFenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 85 Fernandao), De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Soldado), Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 67 Alper Potuk), Giuliano, ValbuenaGoller: Dk. 58 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 68 Mehmet Topal (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 36 Bourabia, Dk. 53 Ferhat Öztorun, Dk. 75 Vedat Bora, Dk. 82 Manyama (Atiker Konyaspor)