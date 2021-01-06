Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası için adım

Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de, Mesut Özil'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sözcü
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası için adım
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06 Ocak 2021 08:14
Fenerbahçe'nin 1 numaralı gündem maddesi Mesut Özil'de sıcak saatler yaşanıyor.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Ali Koç'un transferi için "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Arsenal'ın yıldız futbolcusu adım adım Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor.

Bir ay önce Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Londra'da bizzat görüştüğü Türk asıllı Alman futbolcu, şartlarını sunmuş ve 5 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı.

İyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu gizlemeyen Mesut için sponsor arayışına başlayan sarı-lacivertliler, istediği desteği bulursa yıldız isme bu ay formayı giydirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Sponsor işini halleder halletmez Mesut'a 3.5 yıllık sözleşme teklif edecek.





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