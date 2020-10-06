Fenerbahçe'nin 3. Arjantinlisi Diego Perotti

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Roma kulübünden transfer ettiği Diego Perotti, sarı-lacivertli takımın tarihindeki 3. Arjantinli futbolcusu oldu.



Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferiyle, Ariel Ortega ve Jose Sosa'nın ardından üçüncü kez bir Arjantinli futbolcuyu takıma dahil etti.



Fenerbahçe, tarihindeki ilk Arjantinli futbolcu transferini 2002-2003 sezonu başında Arjantin'in en önemli futbolcularından Ariel Ortega'yı kadrosuna katarak yapmıştı.



Söz konusu sezonda sarı-lacivertli takımın o dönemki teknik direktörü Werner Lorant ile sorunlar yaşayan Ortega, sezon içinde kulüpten ayrılmıştı.



Fenerbahçe, Ortega'nın ardından 18 yıl sonra hem Jose Sosa hem de Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.



Arjantin'den orta saha tercihi



Fenerbahçe, tarihinde bugüne kadar Arjantin'den sadece orta saha futbolcularını transfer etti.



Sarı-lacivertlilere gelen ilk Arjantinli Ortega ile şu an kadroda bulunan Jose Sosa ve yeni transfer Diego Perotti, bu pozisyonda forma giyiyor.



Fenerbahçe'de ilk kez 2 Arjantinli



Fenerbahçe, Diego Perotti transferiyle tarihinde bir ilke de imza attı.



Sarı-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir kadrosunda 2 Arjantinli futbolcuya yer verdi.



Transfer döneminde büyük ses getiren bir transferi başarıyla tamamlayarak Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Jose Sosa'ya imza attıran Fenerbahçe, şimdi de Diego Perotti'yi renklerine bağlamayı başardı.



Böylece Sosa ve Perotti, sarı-lacivertli kulübün tarihinde beraber forma giyen ilk Arjantinli oyuncular oldu.



Perotti takım konusunda istikrarlı



Diego Perotti, başarılı geçmişine rağmen kulüplerinde uzun süre kalmasıyla dikkati çekiyor.



32 yaşındaki futbolcu, bugüne dek ülkesi ve Fenerbahçe dışında sadece Sevilla, Genoa ve Roma formalarını giydi.



Fenerbahçe, 3 ülkeden ilk kez futbolcu transfer etti



Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, transfer döneminde kulüp tarihinde bazı ilkleri gerçekleştirdi.



Sarı-lacivertliler, tarihlerinde ilk kez 3 ülkeden oyuncuları kadrosuna kattı.



Fenerbahçe, Tanzanya'dan Mbwana Samatta, Demokratik Kongo'dan Marcel Tisserand ve Ekvador'dan Enner Valencia ile sözleşme imzaladı.



Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları



Sarı-lacivertli kulübün, Diego Perotti de dahil olmak üzere 113 yılda kadrosuna dahil ettiği 159 futbolcu ülkelerine göre şöyle:



Brezilya (22): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo



Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.



Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.



Almanya (6): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse



Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka



Senegal (6): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse



Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.



Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.



Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto



Nijerya (5): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses



Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew



Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti



Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter



Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid



Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov



Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic



Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni



İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado



İsviçre (3): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi



Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami



Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar



Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev



İtalya (2): Ranço, Baldini



Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi



Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski



İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson



Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas



Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia



İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen



Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel



Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla



İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh



Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc



Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette



Uruguay (2): Diego Lugano, Mauricio Lamos



Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak



Macaristan (1): Zobel



Güney Afrika (1): John Moshoeu



Bosna Hersek (1): Demir Hotic



İsrail (1): Haim Revivo



Makedonya (1): Eljif Elmas



Meksika (1): Diego Reyes



Kosova (1): Vedat Muric



Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues



Ekvador (1): Enner Valencia



Kongo (1): Marcel Tisserand



Tanzanya (1): Mbwana Samatta



Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.



