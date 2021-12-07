Fenerbahçeli yöneticiden 7-0 sonrası gönderme: "Cincon"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı yendikleri maçın ardından soyunma odasında bir konuşma gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçeli yöneticiden 7-0 sonrası gönderme: 'Cincon'
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07 Aralık 2021 21:40
Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından soyunma odasında bir konuşma yaptı.

Erol Bilecik, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.


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