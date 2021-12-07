Fenerbahçeli yöneticiden 7-0 sonrası gönderme: 'Cincon'

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından soyunma odasında bir konuşma yaptı.
Erol Bilecik, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından soyunma odasında bir konuşma yaptı.
Erol Bilecik, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.