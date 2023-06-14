Fenerbahçeli isimden, Göztepe'ye kötü haber

Göztepe, geride kalan sezonda kadrosunda bulundurduğu genç stoper Emir Ortakaya'yı tekrar kadrosuna katmak istiyor.
İzmir ekibinin Emir Ortakaya'yı bir sezon daha Fenerbahçe'den kiralayabilmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
Genç yaşına rağmen sarı-kırmızılılarda çok başarılı bir performans ortaya koyan 18 yaşındaki futbolcunun da 1 sene daha gelişimini sürdürebilmek için Göztepe'de oynamak istediği bildirildi. Ancak Süper Lig'den de birçok takımın Emir'i istemesi Göztepe'nin işini zorlaştırdı.
Fenerbahçe yönetimi ile ilişkileri iyi olan Göztepe'nin Emir konusunda ısrarcı olacağı kaydedildi.
Göztepe formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan genç stoper 1 gol kaydetti.
İzmir ekibinin Emir Ortakaya'yı bir sezon daha Fenerbahçe'den kiralayabilmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.
Genç yaşına rağmen sarı-kırmızılılarda çok başarılı bir performans ortaya koyan 18 yaşındaki futbolcunun da 1 sene daha gelişimini sürdürebilmek için Göztepe'de oynamak istediği bildirildi. Ancak Süper Lig'den de birçok takımın Emir'i istemesi Göztepe'nin işini zorlaştırdı.
Fenerbahçe yönetimi ile ilişkileri iyi olan Göztepe'nin Emir konusunda ısrarcı olacağı kaydedildi.
Göztepe formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan genç stoper 1 gol kaydetti.
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