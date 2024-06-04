Porto'da ayrılık gerçekleşmek üzere

Porto, teknik direktörü Sergio Conceiçao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Porto'da ayrılık gerçekleşmek üzere
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2024 00:33
Portekiz Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçirmeyen ve ligi 3. sırada tamamlayan Porto flaş bir ayrılığa hazırlanıyor.

CONCEIÇAO AYRILIYOR

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Porto, teknik direktörü Sergio Conceiçao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı söylendi.

11 KUPA KAZANDI

2017 yılında Porto'nun başına geçen Sergio Conceiçao çıktığı 377 resmi maçta 272 galibiyet 50 beraberlik ve 55 mağlubiyet alırken maç başına 2.30 puan ortalaması tutturdu.

Ayrıca 49 yaşındaki Portekizli teknik adam 7 sezonda 3 kere Portekiz Ligi'ni, 4 kez Portekiz Kupası'nı, 1 kez Portekiz Lig Kupası'nı ve 3 kere Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery