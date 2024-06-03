Muğlaspor'da Veyis Kanber iddiası

TFF 3. Lig'e yükselen Muğlaspor'da teknik direktörlüğe Veyis Kanber'in getirileceği öne sürüldü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'da Veyis Kanber iddiası
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03 Haziran 2024 16:46
TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Veyis Kanber'in getirileceği iddia edildi.

Son 2.5 sezonda çalıştırdığı Efeler 09 SFK'ya Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşatıp, 3'üncü Lig'de ise Aydın temsilcine iki kez play-off oynatan tecrübeli teknik adamın Muğlaspor'la el sıkıştığı ileri sürüldü.

Uzun yıllar Gençlerbirliği altyapısında çalıştıktan sonra teknik direktörlüğe Hacettepe'de başlayan 53 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde yeşil-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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