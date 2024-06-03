Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü

Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, Gazipaşa Caddesi Deprem Anıtı mevkiinde toplanarak İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalova'da farklı takımların taraftarları Gazze için yürüdü
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03 Haziran 2024 16:37
Yalova'da farklı takımları destekleyen taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları protesto etti.

Yalovaspor, Yalova Yeşilovaspor başta olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarıyla sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermek için Gazipaşa Caddesi Deprem Anıtı mevkiinde toplandı.

Gruptakiler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra hazırladıkları pankartlarla Uğur Mumcu Parkı'na kadar yürüdü.

İsrail'e lanet yağdıran gruptakilere çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Parkta açıklamada bulunulmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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