Ümit Milli Takım hazırlık maçında kazandı

Ümit Milli Takım hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Ümit Milli Takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.



Ümit Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 45. dakikada Enis Destan kaydetti.



İskoçya'nın tek golü ise 17. dakikada Tommy Conway'den geldi.



Ümit Milli Takım bir sonraki resmi karşılaşmasında İrlanda'yı konuk edecek.



İskoçya ise sahasında İspanya ile karşılaşacak.





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