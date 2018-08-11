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Fenerbahçe'den taraftara büyük jest!

Maddi durumu yetersiz olduğu için poşetten Fenerbahçe forması yapan taraftara Fenerbahçe'den cevap geldi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den taraftara büyük jest!
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11 Ağustos 2018 19:24
Fenerbahçe Twitter hesabı, maddi durumu yeterli olmadığı için poşetten forma yapan Fenerbahçe taraftarı Bayram'a büyük bir jest yaptı.

Twitter adresinden ''Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe'ye başarılar'' yazan Bayram'a ulaşan Fenerbahçe Twitter adresi, genç taraftara cevap yazdı.

STADA DAVET ETTİLER

Fenerbahçe, genç taraftara ''1 Eylül'de önce İstanbul'u gezmek, sonra Fenerbahçe - Kayserispor maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz. #Yeniden #Biz'' diye yazdı ve stada davet etti.




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