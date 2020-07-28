Fenerbahçe'de teknik kadro belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu teknik kadrosunda görev yapacak isimler belli oldu.
Yeni sezonda başantrenör Ogor Kokoskov'un 4 yardımcısı olacak; Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ, Berkay Oğuz.
FENERBAHÇE'NİN TEKNİK KADROSU
Baş antrenör: Igor Kokoskov
Yardımcı antrenör: Erdem Can
Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic
Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ
Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz
Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener
Kondisyoner: Predrag Zimonjic
Kondisyoner: İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca
Yeni sezonda başantrenör Ogor Kokoskov'un 4 yardımcısı olacak; Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ, Berkay Oğuz.
FENERBAHÇE'NİN TEKNİK KADROSU
Baş antrenör: Igor Kokoskov
Yardımcı antrenör: Erdem Can
Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic
Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ
Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz
Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener
Kondisyoner: Predrag Zimonjic
Kondisyoner: İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca