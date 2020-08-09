Fenerbahçe'de rakamlar 'doğru transfer' diyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mert Hakan Yandaş, Novak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleri ses getirdi. 4 yeni oyuncunun 2019-20 sezonu rakamları OPTA tarafından paylaşıldı.Mert Hakan, 2019-20 sezonunda en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (112), şut pası veren (84), isabetli şut çeken (40) ve net gol pozisyonu hazırlayan (17) merkez orta saha oyuncusu oldu.Novak, 30 maçta 7 gol, 1 asistle en çok skor katkısı yapan savunma beki, 61 pas arası ve yüzde 52.4'lük ikili mücadele başarısıyla dikkat çekti. Caner de ligde en fazla asist (10) yaptığı sezonu egale etti. Ayrıca bu sezon en fazla şut pası veren (68) ve net gol pozisyonu hazırlayan (11) savunma oyuncusuydu. Gökhan ise 67 uzaklaştırma ve 170 top kazanma ile oynadı.OPTA'nın hazırladığı rakamlarda Erol Bulut son 3 sezonda Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile 8 kez liderlik koltuğuna oturdu. Aynı dönemde sarı-lacivertliler sadece 2 kez liderlik koltuğuna çıkabildi.