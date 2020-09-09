Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk 11'e yakın!

Fenerbahçe'de Deniz Türüç için geçen sezon istediği gibi gitmedi, beklenen performansı veremedi.



27 yaşındaki oyuncunun adı transfer döneminde sık sık takas için geçiyor. Ancak Deniz'in kendini göstermesi için bir şansı daha var.



Mert Hakan'ın sakatlığı, Sosa'nın takıma geç katılması, gurbetçi futbolcunun Rizespor karşısında 11'de olma ihtimalini artırdı.



Denüz Türüç bu karşılaşmada sergileyeceği performansla Erol Bulut'un gözüne girebilir.



