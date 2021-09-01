Fenerbahçe, Zanka'yı gönderdi!

Fenerbahçe, Antwerp'e transfer için Mathias Zanka'nın sözleşmesini fesh etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Zanka'yı gönderdi!
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01 Eylül 2021 01:16
Fenerbahçe, Royal Antwerp ile görüşmek için Belçika'ya giden Mathias Zanka'nın sözleşmesini fesh etti.

Daha önce Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Mathias Zanka, Belçika ekibi Antwerp'ten gelen teklifi görüşmek için Belçika'da bulunuyordu.

Fenerbahçe, 2 milyon euro'ya transfer ettiği ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Mathias Zanka ile yollarını böylece ayırmış oldu.

Zanka için açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferi doğruladı ve "Evet gitti" dedi.

Sarı lacivertli formayla 18 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki Danimarkalı stoper, 2 gol atma başarısı gösterdi. Zanka, geride kalan 2 sezonda Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag'da kiralık olarak oynamıştı.


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