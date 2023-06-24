Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler!

Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerden bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe, oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen Efe konuşkan için Bucaspor'la anlaşma aşamasına geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler!
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24 Haziran 2023 15:38
Son güncelleme 24 Haziran 2023 17:23
Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu. Sarı-lacivertliler, oyun görüşü ve tekniğiyle Arda Güler'e benzetilen Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, 2008 doğumlu genç futbolcu için Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

BUCASPOR'DAN AÇIKLAMA

İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun, yaptığı açıklamada, "Efe Konuşkan'ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ın transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

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