Fenerbahçe'ye sol bek önerisi: Kieran Tierney

Kariyerindeki ilk Avrupa maçına 2015'te Fenerbahçe'ye karşı çıkan Kieran Tierney, menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye sol bek önerisi: Kieran Tierney
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16 Ocak 2025 09:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek arayışını sürdürüyor.

Patrick Dorgu için Lecce'nin yüksekten uçması nedeniyle bu oyuncu rafa kaldırıldı. Sergio Reguilon gelmeye hazır, ancak Fenerbahçe, daha iyisinin peşinde. Yönetime menajerlerin önerdiği son ismin Kieran Tierney olduğu kaydedildi.

İLK AVRUPA MAÇI F.BAHÇE'YE KARŞI

Celtic altyapısından yetişen, İskoç futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Tierney, Avrupa Kupaları'ndaki ilk maçına 2015'te Fenerbahçe'ye karşı çıkmış, mücadele 2-2 sona ermişti.

MOURINHO YAKINDAN TANIYOR

2019'da transfer olduğu Arsenal'ın kadroda düşünmediği ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sol bek, yıllarca İngiltere'de çalışan Mourinho'nun yakından tanıdığı bir isim.

SAKATLIK GEÇMİŞİ ENDİŞE VERİCİ

Stoper olarak da oynayabilen İskoç yıldızın durumuna bakıldığı, sakatlık geçmişinin soru işareti oluşturduğu öğrenildi. 

 

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