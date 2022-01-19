Fenerbahçe'ye Sivas öncesi kötü haber!

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai, Altay maçında gördüğü sarı kartla Sivasspor deplasmanında mağlup duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Sivas öncesi kötü haber!
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19 Ocak 2022 20:32
Attila Árpád Szalai
Attila Árpád Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Attila Szalai cezalı duruma düştü.

Cesar Pinares'e faul yapan Attila Szalai'ye hakem Hüseyin Gökçek sarı kartını gösterdi. Macar savunmacı, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Attila Szalai, rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor deplasmanında da forma giyememişti. Szalai, ayrıca Galatasaray'a karşı deplasmanda 2-1 kazandıkları mücadele de de forma giyememişti.

23 yaşındaki savunmacı, bu 2 maç dışında Süper Lig'de tüm maçlarda Çubuklu formayı terletti.

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