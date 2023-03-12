Fenerbahçe'ye Sevilla maçı öncesi kötü haber

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'nin Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma giymesi beklenmiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Sevilla maçı öncesi kötü haber
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12 Mart 2023 10:17
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sevilla ile İspanya'da oynanan maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henrique'nin MR'ı çekildi. 82. dakikada yerini Osayi-Samuel'e bırakmak zorunda kalan yıldız oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma gitme ihtimali zor gözüküyor.

YA FERDİ YA JAYDEN

Lincoln'ün Sevilla'ya karşı forma giyememesi durumunda teknik direktör Jorge Jesus'un sol bekte Jayden Oosterwolde veya Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 35 resmi maça çıkan Lincoln bu maçlarda 2 gol 8 asist kaydetti.



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