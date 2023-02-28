Ara transfer döneminin sessiz ekiplerinden Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni transfer de sessiz sedasız takıma katıldı ve dün idmana çıktı.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; pas çalışmalarıyla tamamlandı.Afrika'dan transfer edilen isimlerden biri olan Cherno Alagie Jobe da dün A takımla idmana çıktı. Sarı Lacivertliler'in gelen genç futbolculardan çok ümitli oldukları ifade edildi.