Fenerbahçe'ye sessiz sedasız geldi, idmana çıktı!

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanmakta. Sarı Lacivertliler'de yeni transfer dün takımla birlikte idmana çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye sessiz sedasız geldi, idmana çıktı!
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28 Şubat 2023 13:26
Ara transfer döneminin sessiz ekiplerinden Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni transfer de sessiz sedasız takıma katıldı ve dün idmana çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; pas çalışmalarıyla tamamlandı.

YENİ TRANSFER İDMANA ÇIKTI

Afrika'dan transfer edilen isimlerden biri olan Cherno Alagie Jobe da dün A takımla idmana çıktı. Sarı Lacivertliler'in gelen genç futbolculardan çok ümitli oldukları ifade edildi. 

 
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