Fenerbahçe'ye genç on numara: Fernando Carrero!

Fenerbahçe, 18 yaşındaki Venezuelalı on numara Luis Fernando Carrero için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye genç on numara: Fernando Carrero!
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17 Nisan 2025 10:18

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren ve bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

Team Talk'ta yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Venezuela Ligi ekiplerinden Deportivo Tachira forması giyen Luis Fernando Carrero'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Takvim'de yer alan haberin detayında Fenerbahçe'nin, 18 yaşındaki Venezuelalı on numara için bilgi topladığı ve yaz transfer döneminde öncelikli hedef olarak belirlediği belirtildi.

HULL CITY'DE TALİP

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Carrero için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin de oyuncuya talip olduğu, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Norwich City ile Premier Lig ve Portekiz Ligi ekiplerinin de bulunduğu aktarıldı.



 
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