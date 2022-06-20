Fenerbahçe'ye Bruno Henrique'den kötü haber

Flamengo, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Bruno Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 10-12 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Bruno Henrique'den kötü haber
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20 Haziran 2022 23:18
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Brezilyalı forvet oyuncusu Bruno Henrique'nin 10-12 ay sahalarda olmayacağı açıklandı.

Deneyimli oyuncunun kulübü Flamengo'nun yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve tahminen 10-12 aylık tedavi süresinin ardından sahalara dönebileceği duyuruldu. Henrique, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transferini en çok istediği isimlerin başında geliyordu.

31 yaşındaki Bruno Henrique 2019 yılından bu yana Flamengo forması giyiyordu.

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