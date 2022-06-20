Fenerbahçe'ye Bruno Henrique'den kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Brezilyalı forvet oyuncusu Bruno Henrique'nin 10-12 ay sahalarda olmayacağı açıklandı.



Deneyimli oyuncunun kulübü Flamengo'nun yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve tahminen 10-12 aylık tedavi süresinin ardından sahalara dönebileceği duyuruldu. Henrique, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transferini en çok istediği isimlerin başında geliyordu.



31 yaşındaki Bruno Henrique 2019 yılından bu yana Flamengo forması giyiyordu.





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