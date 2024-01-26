Fenerbahçe'ye Aboubakar sürprizi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'tan ayrılması söz konusu olan Vincent Aboubakar geldi. İşte detaylar...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye Aboubakar sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2024 09:06
Yeni bir santrfor transferi planlayan Fenerbahçe'nin gündemine Beşiktaş'tan ayrılması söz konusu olan Vincent Aboubakar geldi.

ABOUBAKAR ÖN PLANA ÇIKTI

Transferi konuşulan isimler içinde Beşiktaşlı Aboubakar ön plana çıkarken, gözler iki kulüp arasındaki temaslara çevrildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilerek, bu transfer anlaşmasının iki kulübe de yarayacağı belirtiliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Bir yerli santrfora ihtiyacımız var" sözlerinin ardından Umut Bozok, Serdar Dursun, Ahmet Kutucu, Güven Yalçın gibi isimler konuşulsa da bu futbolcular ne Fenerbahçe teknik heyetinde ne de taraftarda karşılık bulmadı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 11 gol - 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen 11 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

11 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın Beşiktaş'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery