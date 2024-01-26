Yeni bir santrfor transferi planlayan'nin gündemineTransferi konuşulan isimler içinde Beşiktaşlı Aboubakar ön plana çıkarken,Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilerek,Teknik direktör İsmail Kartal'ınsözlerinin ardındangibi isimler konuşulsa da bu futbolcular ne Fenerbahçe teknik heyetinde ne de taraftarda karşılık bulmadı.Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 11 gol - 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen 11 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.11 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın Beşiktaş'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.