Yeni bir santrfor transferi planlayan Fenerbahçe'nin gündemine Beşiktaş'tan ayrılması söz konusu olan Vincent Aboubakar geldi.
ABOUBAKAR ÖN PLANA ÇIKTI
Transferi konuşulan isimler içinde Beşiktaşlı Aboubakar ön plana çıkarken, gözler iki kulüp arasındaki temaslara çevrildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilerek, bu transfer anlaşmasının iki kulübe de yarayacağı belirtiliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Bir yerli santrfora ihtiyacımız var" sözlerinin ardından Umut Bozok, Serdar Dursun, Ahmet Kutucu, Güven Yalçın gibi isimler konuşulsa da bu futbolcular ne Fenerbahçe teknik heyetinde ne de taraftarda karşılık bulmadı.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 11 gol - 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen 11 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
11 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın Beşiktaş'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
ABOUBAKAR ÖN PLANA ÇIKTI
Transferi konuşulan isimler içinde Beşiktaşlı Aboubakar ön plana çıkarken, gözler iki kulüp arasındaki temaslara çevrildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilerek, bu transfer anlaşmasının iki kulübe de yarayacağı belirtiliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Bir yerli santrfora ihtiyacımız var" sözlerinin ardından Umut Bozok, Serdar Dursun, Ahmet Kutucu, Güven Yalçın gibi isimler konuşulsa da bu futbolcular ne Fenerbahçe teknik heyetinde ne de taraftarda karşılık bulmadı.
TAKIMIN EN GOLCÜSÜ
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 11 gol - 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen 11 gol kaydeden Aboubakar, Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
11 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın Beşiktaş'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.