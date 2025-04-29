Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalara hız verdi.
Yeni sezon öncesi birçok yıldız takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe, diğer yandan gelecek vadeden genç yıldızlara da yönelecek. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 34 maça çıkan ve 2 gol atıp 2 de asist yapan Marius Doh, sergilediği oyunla dikkat çekmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNEBİLİR
Sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e gönderilen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönebilir.
BONSERVİSİNİN YÜZDE 50'Sİ FENERBAHÇE'DE
Genç oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si ve satın alma önceliği Fenerbahçe'de bulunuyor.
Fenerbahçe'ye 1. Lig'den sürpriz transfer!
Fenerbahçe, gözünü 1. Lig'de forma giyen ve bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Marius Doh'a çevirdi.
Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalara hız verdi.
- 15:22 Altay'ın borçları başına bela oldu
- 15:18 Altınordu'da Sami Satılmış geri döndü!
- 15:18 Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak
- 15:11 İşitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirvede
- 14:56 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3. etabın startı verildi
- 14:52 Deniz Uyanık'ın hayali Şampiyonlar Ligi kupası
- 14:52 Del Grosso'dan bisiklet turu ikinci etabında Türkiye'de ilk profesyonel zafer!
- 14:46 Guidetti: "Türkler'e bir kupa daha kazandırmak istiyorum"
- 14:41 TUR 2025'in Kraliçe Etabı bisikletle Muğla'yı dünyaya tanıtacak
- 14:35 Milli halterci Harun Algül'ün hedefi olimpiyatlar!
- 14:30 Anadolu Efes, Avrupa'da 873. randevusuna çıkacak!
- 14:15 Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nda hedef İtalya'da altın!
- 14:12 Türkiye Curling Federasyonun hedefi 2026 Kış Olimpiyat Oyunları
- 14:09 "NBA yöneticileri artık Morant'i en iyi 10 oyuncu arasında görmüyor" iddiası
- 14:08 Göztepe'nin "haylaz" taraftarı, takımını ilk kez tribünden destekledi
- 14:05 NBA: "Hakemler, Luka'ya yapılan faulü kaçırdı"
- 14:04 Göztepe galibiyeti 4 golle hatırladı
- 14:04 Rıza Çalımbay: "Galatasaray'dan puan almamız şart!"
- 14:03 Monaco, Nikola Mirotic için teklif yapmaya hazırlanıyor
- 13:59 Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov durdurulamıyor
- 13:56 3. Lig play-off 1. tur maçları başlıyor
- 13:38 Morant: "OKC'yi çözmüştüm..."
- 13:37 Green, Yılın Savunmacısı ödülünü kaçırması üzerine konuştu
- 13:36 Curry, 2024-25 Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı ödülünü kazandı
- 13:35 Lillard'ın aşil tendonunun koptuğu doğrulandı
- 13:29 Adebayo, Heat'in süpürülmesinin ardından: "Bu yaz çok fazla değişiklik olacak"
- 13:29 Sergen Yalçın, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini değerlendirdi!
- 13:08 Fenerbahçe'ye 1. Lig'den sürpriz transfer!
- 12:52 Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!
- 12:44 Galatasaray, filede seriyi uzatmak için sahada!
- 12:39 Benfica'nın Gedson Fernandes inadı!
- 12:33 Jose Mourinho'dan Talisca planı!
- 12:18 Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
- 12:15 Morata'dan Galatasaray yönetimine mesaj
- 12:14 Fenerbahçe'de 22 milyon euroluk operasyon
- 12:09 Galatasaray'ın biyonik adamı Victor Osimhen
- 12:00 Galatasaray'da yeni joker Roland Sallai
- 11:51 Solskjaer'den derbi öncesi açıklamalar!
- 11:37 Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu
- 11:33 Yeni kaleciye Muslera karar verecek!
- 11:27 Fenerbahçe'ye derbi öncesi Amrabat müjdesi!
- 11:15 Kaan Ayhan formayı alacak
- 10:57 Osimhen 120 yıllık rekorun peşinde
- 10:53 Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda'ya çevirdi!
- 10:44 Trabzonspor'dan 10 numaraya tecrübe takviyesi!
- 10:44 Fred için ayrılık iddiası: Internacıonal devreye girdi!
- 10:37 Immobile için kritik derbi kararı
- 10:33 Fenerbahçe'de transferler üçlü sisteme göre yapılacak!
- 10:21 Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde!
- 10:13 Stattaki usulsüzlük için Hasan Arat'a soruşturma!
- 10:07 Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
- 10:02 Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
- 10:02 Alperen'in playoff kariyeri rekoru, Warriors'a karşı yetmedi
- 09:58 Akrobatik gollerin adamı: Victor Osimhen
- 09:40 Beşiktaş'ta Patrik Schick ısrarı!
- 09:39 Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
- 09:29 Solskjaer'in Fenerbahçe derbisindeki kader üçlüsü!
- 09:29 19 Mayıs'ta 3 bayram hayali
- 09:22 Arsenal - Paris: Muhtemel 11'ler
- 09:21 Fenerbahçe, Jonathan David için dünya devleriyle yarışta!
Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!
Jamie Vardy, Premier Lig'de kalmak istiyor!
Khvicha Kvaratskhelia'dan transfer itirafı!
Scott McTominay'dan Napoli'de kariyer rekoru!
Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
Napoli, zirveyi ele geçirdi!
Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
-
2
Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
-
3
Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!
-
4
Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!
-
5
Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
-
6
Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
-
7
Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
-
8
Fomget ve Fenerbahçe'den canlı yayında arka arkaya açıklamalar!
-
9
Manchester City'de Ederson devri bitiyor!
-
10
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!