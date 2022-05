İSMAİL KARTAL'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

ATTILA SZALAI KADRODA

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

VOLKAN DEMİREL, RAKİP OLARAK GELDİ

TRİBÜNLER DOLDU

ALTAY BAYINDIR, DALYA DEDİ

OSAYI GOLE YAKLAŞTI

ÜST ÜSTE TEHLİKELER

FENERBAHÇE AKINLARINDAN SONUÇ ÇIKMADI

İSMAİL KARTAL'DAN HAMLELER

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında karşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Üst üste ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı ve puanını 70 yaptı. Fatih Karagümrük ise 57 puana yükseldi.Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de ikincilik mücadelesi verdiği Konyaspor'un puanı 67. İki takım arasındaki ikili averaj eşit. Fenerbahçe, genel averajda ise +9 averaj önde.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçına göre biri zorunlu 2 değişikliğe gitti.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'i oynatan Kartal, geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle oynayamayan Serdar Aziz'i de Filip Novak'ın yerine sahaya sürdü.Deneyimli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde İrfan Can Kahveci'ye görev verdi. Hücumun kanatlarında Bright Osayi-Samuel ve Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında da Serdar Dursun'a oynattı.Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, 3 maç sonra kadroya dahil edildi.Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen 24 yaşındaki savunmacı, beklenenden önce kadroda yer aldı.Szalai, son olarak 3 hafta önce Göztepe karşısında sonradan oyuna girmişti.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler müsabakada forma giyemedi.Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Kadıköy'deki maçta saha kenarında yer aldı.Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar görev yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıktı.Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e sevgi gösterilerinde bulundu.Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı.Sarı-lacivertliler, saatler öncesinden stat çevresinde toplanırken, maç öncesinde takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında "Dalya" dedi.Sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki kalecisi, tüm kulvarlarda 100. resmi maçını Fatih Karagümrük karşısında oynadı.Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. 5. dakikada önde baskıyla kazanılan topta Bright Osayi-Samuel kaleci ile karşı karşıya kaldı, Viviano gole izin vermedi.Fenerbahçe, 37. dakikada bir kez daha tehlike oldu. Bu dakikada İrfan Can'ın kullandığı kornerde Serdar Dursun, Viviano'dan önce kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.39. dakikada ise bu kez Fatih Karagümrük etkili oldu. Aleksandar Pesic'in ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Altay zorlukla kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.Fenerbahçe, ikinci yarının ortalarında rakip kalede etkili olurken, istediği golü bulamadı.Sarı-lacivertlilerde 63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşu direğin dibinden auta gitti. Rossi'nin pozisyonundan 3 dakika sonra ise bu kez Osayi Samuel, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Viviano'yu geçemedi.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 0-0 giden oyun sonrası iki değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Sosa ve Valencia oyuna girerken, sakatlık yaşayan Nazım ile birlikte Serdar Dursun kenara geldi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında da Kadıköy'de gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.4. dakikada Nazım Sangare'nin kaptığı topu ceza yayı üstünde önünde bulan Osayi-Samuel bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı önledi.23. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Borini'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.33. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpasın solunda topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa yükselen Serdar Dursun'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.40. dakikada Pesic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinde son anda kornere tokatladı.Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.54. dakikada sol kanatta iki rakibini geçen Rossi, son çizgide ceza sahasında bulunan Osayi-Samuel'e topu aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sağına çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti64. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak ceza yayına giren Rossi, Zajc ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası sağından müsait durumda yaptığı vuruşta topu direk dibinden auta attı.68. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel'in sol ayağıyla şutunda kaleci, meşin yuvarlağı ayaklarıyla taca gönderdi.78. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpasta topla buluşan Pesic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.Karşılaşma 0-0 berabere bitti.ÜlkerHalil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal YılmazAltay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 75 Sosa), Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 75 Valencia)Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bistrovic (Dk. 68 Karamoh), Emre Mor (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 85 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 68 Münir Levent Mercan), PesicDk. 14 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 61 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Nazım Sangare, Dk. 84 Tisserand, Dk. 89 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)