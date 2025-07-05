Fenerbahçe ve Galatasaray, 'yeni Koulibaly' için karşı karşıya!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Senegal futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Fallou Diouf için karşı karşıya geldi.
2006 doğumlu stoper, kısa süre önce ülkesinin önemli kulüplerinden Generation Foot ile yollarını ayırarak serbest kaldı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIŞTA
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray'ın genç oyuncuyla ilgilendiği haberleri dün akşam saatlerinde ortaya çıkarken, Fenerbahçe'nin de bu transferde devrede olduğu ve rakibini geride bırakmak için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
KOULIBALY'DEN ÖVGÜ ALDI
Fallou Diouf, fiziği, atletizmi ve oyun tarzıyla Kalidou Koulibaly'ye benzetiliyor. Hatta yıldız savunmacı Koulibaly'nin de genç oyuncuya destek verdiği ve övgüyle bahsettiği belirtildi.
KATAR'DAN YÜKSEK TEKLİF
Diouf'un transferi için bir diğer seçenek de Katar. Körfez ekibi en yüksek maaş teklifini sunarak oyuncunun kararını bekliyor. Diouf, kısa süre önce Atalanta'ya çok yaklaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
İTALYAN EKİPLERİ DE GÜNDEME GELDİ
İtalya'da ise genç stoper daha önce Roma ve Lazio'ya önerildi. Ancak Lazio mali kısıtlamalar nedeniyle adım atamazken, Roma ise süreci hâlâ değerlendiriyor.
FENERBAHÇE, BİR DİOUF'U DAHA ALMIŞTI
Bir dipnot olarak: Fenerbahçe, geçtiğimiz ay aynı kulüpten 2008 doğumlu kanat oyuncusu Amara Diouf'u kadrosuna katmıştı. İki Diouf arasında akrabalık bulunmasa da, hem kulüp hem de genç milli takımlarda birçok başarıyı paylaşmış yakın arkadaş oldukları biliniyor.
2006 doğumlu stoper, kısa süre önce ülkesinin önemli kulüplerinden Generation Foot ile yollarını ayırarak serbest kaldı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIŞTA
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray'ın genç oyuncuyla ilgilendiği haberleri dün akşam saatlerinde ortaya çıkarken, Fenerbahçe'nin de bu transferde devrede olduğu ve rakibini geride bırakmak için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
KOULIBALY'DEN ÖVGÜ ALDI
Fallou Diouf, fiziği, atletizmi ve oyun tarzıyla Kalidou Koulibaly'ye benzetiliyor. Hatta yıldız savunmacı Koulibaly'nin de genç oyuncuya destek verdiği ve övgüyle bahsettiği belirtildi.
KATAR'DAN YÜKSEK TEKLİF
Diouf'un transferi için bir diğer seçenek de Katar. Körfez ekibi en yüksek maaş teklifini sunarak oyuncunun kararını bekliyor. Diouf, kısa süre önce Atalanta'ya çok yaklaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
İTALYAN EKİPLERİ DE GÜNDEME GELDİ
İtalya'da ise genç stoper daha önce Roma ve Lazio'ya önerildi. Ancak Lazio mali kısıtlamalar nedeniyle adım atamazken, Roma ise süreci hâlâ değerlendiriyor.
FENERBAHÇE, BİR DİOUF'U DAHA ALMIŞTI
Bir dipnot olarak: Fenerbahçe, geçtiğimiz ay aynı kulüpten 2008 doğumlu kanat oyuncusu Amara Diouf'u kadrosuna katmıştı. İki Diouf arasında akrabalık bulunmasa da, hem kulüp hem de genç milli takımlarda birçok başarıyı paylaşmış yakın arkadaş oldukları biliniyor.