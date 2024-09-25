UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar ile Galatasaray'ın bir diğer rakibi olan İsveç ekibi Elfsborg karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 geriye düşen AZ Alkmaar, mücadeleyi 3-2 kazandı.
Elfsborg, 23. dakikada Timothy Ouma'nın golüyle 1-0 öne geçti. AZ Alkmaar 44 ve 50. dakikada Ruben van Bommel'in golleriyle maçta 2-1'lik üstünlüğü sağladı.
Konuk ekip Elfsborg, 52. dakikada Simon Hedlund'un golüyle mücadelede durumu 2-2'ye getirdi. Ev sahibi AZ Alkmaar, 74. dakikada Troy Parrot'un penaltıdan attığı golle mücadeleyi kazanmayı başardı.
Bir dönem Rizepsor'da forma giyen stoper Sebastian Holmen, Elfsborg'da maça 11 başladı ama 86. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta AZ Alkmaar, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Elfsborg, Roma'yı ağırlayacak.
Elfsborg, 23. dakikada Timothy Ouma'nın golüyle 1-0 öne geçti. AZ Alkmaar 44 ve 50. dakikada Ruben van Bommel'in golleriyle maçta 2-1'lik üstünlüğü sağladı.
Konuk ekip Elfsborg, 52. dakikada Simon Hedlund'un golüyle mücadelede durumu 2-2'ye getirdi. Ev sahibi AZ Alkmaar, 74. dakikada Troy Parrot'un penaltıdan attığı golle mücadeleyi kazanmayı başardı.
Bir dönem Rizepsor'da forma giyen stoper Sebastian Holmen, Elfsborg'da maça 11 başladı ama 86. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta AZ Alkmaar, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Elfsborg, Roma'yı ağırlayacak.