Fenerbahçe tribünlerinden büyük tepki

Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maçında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe tribünlerinden büyük tepki
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05 Ocak 2025 19:12
Son güncelleme 05 Ocak 2025 19:55
Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maç öncesi yönetim aleyhinde ve Galatasaray aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu.

Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü.

1-1 SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Ayrıca Hatayspor'un Kadıköy'de skoru 1-1'e getirmesinin ardından tribünler büyük bir tepki ile "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.

ÖNE GEÇİREN GOL SONRASI BİR TEPKİ DAHA

Youssef En-Nesyri'nin golü ile 45+5'te 2-1 öne geçen Fenerbahçe'de tribünler golün coşkusunu yaşamasına rağmen gol anonsu öncesinde yeniden "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

GALATASARAY ALEYHİNDE TEZAHÜRAT

Maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten Fenerbahçe tribünleri, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.
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