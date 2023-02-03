Fenerbahçe, TFF'ye gitti!

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak yönetim kurulu toplandı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, bu kararını uygulamaya geçirdi.



Başkan Ali Koç'un önderliğinde toplanan yönetim kurulu, hakem kararlarıyla ilgili olarak yeni bir yol haritası belirledi. Sonrasında ise cuma günü saat 16:00 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek, konuyla ilgili görüşme kararı alındı.



TFF'ye giden isimler arasında başkan Ali Koç ve yöneticiler Erol Bilecik, Burak Kizılhan, Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç yer aldı.



Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş "Hakem katliamıyla ilgili görüşlerimizi dün yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki belirtti. Yapılan hatalar Fenerbahçe'yi yarıştan kopartacak aşamaya geldi ve bıçak kemiğe dayandı. Aldığımız karar sonucu, yönetim kurulumuz saat 16:00 TFF'ye bir ziyarette bulunma kararı almıştır. Detaylar başkanımız tarafından paylaşılacak. Yapılacak eylemleri, atılacak adımları futbol kamuoyu görecek!" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ