Fenerbahçe taraftarından Mersin'de tam destek

Hatayspor ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, Mersin Stadyumu'nda oynandı. Geçtiğimiz şubat ayında yaşanan acı deprem ve kayıplar da unutulmadı. Her iki takımın oyuncuları ısınmaya çıkarken, 'Hatay'a Hayat Ol' tişörtlerini giydi. Öte yandan 25 bin 500 kişilik stadyumun çoğunluğunu Fenerbahçeli taraftarlar oluşturdu. Sarı-Lacivertli futbolseverler, Mersin Stadı'nı adeta Kadıköy'e çevirdi. Kale arkasının tamamı ve stadın büyük bir çoğunluğunda Fenerbahçeliler vardı.
Taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek olarak, şampiyonluk yürüyüşünde itici güç olmayı başardı. Bu arada Mersin şehri ile ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Süper Lig'de Mersin'de son resmi mücadele, bundan tam 9 yıl önce oynanmıştı. Yani 9 yıllık aranın ardından kentte ilk kez bir Süper Lig müsabakası oynandı.
DEPLASMANDA BİLDİĞİNİZ GİBİ
Fenerbahçe ligde bu sezon Kadıköy'de beklenmedik kayıplar yaşadı. Ancak deplasmanda tarihe geçecek bir performans sergiledi. İsmail Kartal'ın öğrenciler, dış sahada çıktığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine tam 40 puan yazdırdı. Kanarya bu karşılaşmalarda 32 kez ağları sarsarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.
Taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek olarak, şampiyonluk yürüyüşünde itici güç olmayı başardı. Bu arada Mersin şehri ile ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Süper Lig'de Mersin'de son resmi mücadele, bundan tam 9 yıl önce oynanmıştı. Yani 9 yıllık aranın ardından kentte ilk kez bir Süper Lig müsabakası oynandı.
DEPLASMANDA BİLDİĞİNİZ GİBİ
Fenerbahçe ligde bu sezon Kadıköy'de beklenmedik kayıplar yaşadı. Ancak deplasmanda tarihe geçecek bir performans sergiledi. İsmail Kartal'ın öğrenciler, dış sahada çıktığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine tam 40 puan yazdırdı. Kanarya bu karşılaşmalarda 32 kez ağları sarsarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.