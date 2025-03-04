Fenerbahçe taraftarın yüzünü Borsa'da güldürdü



EN FAZLA FENERBAHÇE KAZANDIRDI



Öte yandan 2025 yılının başından itibaren spor şirketlerinin hisse performanslarına bakıldığında, yalnızca Fenerbahçe yatırımcısına kazandırdı. Fenerbahçe hisseleri yüzde 2,4 değer kazanırken, Trabzonspor yüzde bir, Beşiktaş yüzde 7,2 ve Galatasaray yüzde 8 oranında değer kaybetti.



Halka açık dört spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp, şubat ayını 12 milyar 5 milyon lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 9 milyar 990 milyon lira ile Galatasaray, 7 milyar 425 milyon lira ile Trabzonspor ve 5 milyar 232 milyon lira ile Beşiktaş takip etti. [kaynak: Odatv]

Borsa İstanbul'da Ocak 2025 tarihinde yükselişte olan spor hisseleri, şubat ayında düşüşe geçti. Analistler, kulüplere dair gelişmelerin ve takımların sahadaki performanslarının hisse fiyatlarını etkileyebileceğini öngörüyor. Takımların sahada aldığı olumsuz sonuçlar ve spor kulüplerinin mali sıkıntıları da hisse performansları üzerinde belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.Buna göre, Şubat ayında Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 7,5, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 8,5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 10,8, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise yüzde 15,3 kaybettirdi.Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, AZ Alkmaar ile rövanşta 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Fenerbahçe ise bu süreçte finansal sorunlarla mücadele ediyor. Kulüp, 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğunu açıkladı.