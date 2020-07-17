Fenerbahçe & Sloukas: Henüz sonuç yok

Fenerbahçe'nin Kostas Sloukas ile sözleşme fesih için görüşmeler yaptığını ancak anlaşma sağlayamadığı yazıldı.



Yunanistan'dan gazzetta.gr'ın haberine göre; Olympiakos'tan 3 yıl için 5.5 milyon dolarlık sözleşme teklifi alan 30 yaşındaki Yunan gard, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yaptı ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. İki taraf arasında görüşmelerin bugün devam edeceği ve bir orta yolun bulunmaya çalışılacağı belirtildi.



Fenerbahçe ile Sloukas arasındaki görüşmelerin çok olumlu bir havada ilerlediği, iki tarafın da içine sineceği bir formülün bulunacağına inanıldığı bilgisi verildi.



2015 yazından bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Sloukas, EuroLeague'de 11.6 sayı ve 6 asist ortalamaları yakaladı.



