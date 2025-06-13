Fenerbahçe, Skriniar'ı elinden kaçırabilir!

Fenerbahçe'de performansıyla herkesin beğenisi toplayan Milan Skriniar'ın transferinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

calendar 13 Haziran 2025 11:47
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Skriniar'ı elinden kaçırabilir!
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Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan ve performansıyla hem Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi hem de taraftarın beğenisini kazanan Milan Skriniar'ı Sarı-lacivertliler elinden kaçırabilir.

GERİ DÖNÜŞ YAPILMAMASI MORALİNİ BOZDU

Yüksek maaşı nedeniyle kalıcı transferi zora giren Slovak stoper, bu sorunu aşmak için ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu iletti. Ancak Sportif Direktör Mario Branco'nun ayrılığından sonra kendisine geri dönüş yapılmaması, oyuncunun moralini bozdu.

DİĞER TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK


Bu hafta yaptığı açıklamada "Kısa vadeli bir çözüm istemem, uzun vadeli bir plan beni mutlu eder" diyerek Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderen Skriniar'ın, artık gelen diğer teklifleri değerlendirmeye başlayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Skriniar, sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 


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