Fenerbahçe, Sevilla maçında VAR'la penaltı kazandı

Fenerbahçe, Sevilla karşılaşmasının 38. dakikasında VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, takımını 1-0 öne geçirdi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, Sevilla maçında VAR'la penaltı kazandı
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16 Mart 2023 21:28
Fenerbahçe, Sevilla ile oynadığı maçta 38. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada Ferdi'nin sağ kanattan ortasında top Alex Telles'ten döndü. Fenerbahçeli futbolcular, penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu. Ancak hakem oyunu sürdürdü.

VAR uyarısı sonrası Michael Oliver pozisyonu VAR'da izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı verdi.

Fenerbahçe'de penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, 41. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçirdi.



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