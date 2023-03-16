Fenerbahçe, Sevilla ile oynadığı maçta 38. dakikada penaltı kazandı.
Bu dakikada Ferdi'nin sağ kanattan ortasında top Alex Telles'ten döndü. Fenerbahçeli futbolcular, penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu. Ancak hakem oyunu sürdürdü.
VAR uyarısı sonrası Michael Oliver pozisyonu VAR'da izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı verdi.
Fenerbahçe'de penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, 41. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçirdi.
Bu dakikada Ferdi'nin sağ kanattan ortasında top Alex Telles'ten döndü. Fenerbahçeli futbolcular, penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu. Ancak hakem oyunu sürdürdü.
VAR uyarısı sonrası Michael Oliver pozisyonu VAR'da izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı verdi.
Fenerbahçe'de penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, 41. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçirdi.
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