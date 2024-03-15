Fenerbahçe, savcılığa gitti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki'ye destek vermek için savcılığa gitti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe, savcılığa gitti!
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15 Mart 2024 11:38
Son güncelleme 15 Mart 2024 11:43
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki ile savcılığa gitti. Basın mensuplarının soruları üzerine Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine Selahattin Baki'nin ifade vermesi için gediklerini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosuna gelen Ali Koç ve Selahattin Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı. Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Ali Koç, "Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi.

Ali Koç, "Destek amacıyla mı geldiniz" sorusuna ise "Yöneticiyim gelmez miyim?" diye yanıt verdi. Ali Koç daha sonra adliyeden ayrıldı. 

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