Fenerbahçe sakatlığı açıkladı: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe, sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe sakatlığı açıkladı: İrfan Can Kahveci
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25 Şubat 2024 13:16
Son güncelleme 25 Şubat 2024 13:17
Fenerbahçe, sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

İrfan Can Kahveci'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte İrfan Can'ın kaçırması beklenen maçlar;

ZTK - Ankaragücü
TSL - Hatayspor
ECL - Union SG
TSL - Pendikspor
ECL - Union SG
TSL - Trabzonspor
TSL - Adana Demirspor




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