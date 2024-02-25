Fenerbahçe sakatlığı açıkladı: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe, sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
İrfan Can Kahveci'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte İrfan Can'ın kaçırması beklenen maçlar;
ZTK - Ankaragücü
TSL - Hatayspor
ECL - Union SG
TSL - Pendikspor
ECL - Union SG
TSL - Trabzonspor
TSL - Adana Demirspor
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
İrfan Can Kahveci'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte İrfan Can'ın kaçırması beklenen maçlar;
ZTK - Ankaragücü
TSL - Hatayspor
ECL - Union SG
TSL - Pendikspor
ECL - Union SG
TSL - Trabzonspor
TSL - Adana Demirspor
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