Fenerbahçe, Rodriguez'den indirim bekliyor

Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isimlerden biri Real Betis'ten ayrılan Guido Rodriguez olmuştu.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
İspanya'dan Sport'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Rodriguez'in transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe'nin Rodriguez ve menajeriyle temasa geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin olduğu belirtildi.
İNDİRİM BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu için düşüncesinin 3 yıllık sözleşme olduğu kaydedildi. Rodriguez'in bonservis bedelinin olmamasının Fenerbahçe için avantaj olduğuna değinilirken, Arjantinli oyuncu ve menajerinin 4 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro net maaş beklentisi olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, Arjantinli oyuncunun bu taleplerinde indirime gitmesini bekliyor.
ÖNCELİĞİ WEST HAM'A VERDİ
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Guido Rodriguez, kendisine gelen tekliflerin arasından West Ham'a öncelik verdi. Habere göre; West Ham, transferi kısa süre içinde bitireceğini düşünüyor.
BARCELONA OLMADI
30 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan başka tekliflerin de olduğu kaydedildi.
İspanyol basınındaki haberde, Rodriguez'in daha önce Barcelona ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı ancak daha sonra bu anlaşmanın resmiyete dökülmediği hatırlatıldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Rodriguez, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isimlerden biri Real Betis'ten ayrılan Guido Rodriguez olmuştu.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
İspanya'dan Sport'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Rodriguez'in transfer edilmesini istedi. Fenerbahçe'nin Rodriguez ve menajeriyle temasa geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin olduğu belirtildi.
İNDİRİM BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu için düşüncesinin 3 yıllık sözleşme olduğu kaydedildi. Rodriguez'in bonservis bedelinin olmamasının Fenerbahçe için avantaj olduğuna değinilirken, Arjantinli oyuncu ve menajerinin 4 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro net maaş beklentisi olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, Arjantinli oyuncunun bu taleplerinde indirime gitmesini bekliyor.
ÖNCELİĞİ WEST HAM'A VERDİ
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Guido Rodriguez, kendisine gelen tekliflerin arasından West Ham'a öncelik verdi. Habere göre; West Ham, transferi kısa süre içinde bitireceğini düşünüyor.
BARCELONA OLMADI
30 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan başka tekliflerin de olduğu kaydedildi.
İspanyol basınındaki haberde, Rodriguez'in daha önce Barcelona ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı ancak daha sonra bu anlaşmanın resmiyete dökülmediği hatırlatıldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Rodriguez, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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