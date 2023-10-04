Fenerbahçe, rakiplerine hücum ettirmeyi unutturdu!

Fenerbahçe, savunmasıyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. 7 maçta rakiplerinin toplam gol beklentisi 3.4 oldu. Bu rakamla Fenerbahçe Avrupa'da rakiplerini en az gol beklentisine sokan takım oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, rakiplerine hücum ettirmeyi unutturdu!
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04 Ekim 2023 13:20
Ligde kalesinde sadece 3 gol gören Fenerbahçe, Avrupa'nın 8 büyük liginde çok önemli bir istatistiki veride ilk sırada bulunuyor.

Sarı- Lacivertliler Süper Lig'de oynadığı 7 maçta rakiplerin toplam gol beklentisi 3.4 oldu. Bu rakamla Fenerbahçe Avrupa'da rakiplerini en az gol beklentisine sokan takım oldu.

7 MAÇIN 5'İNDE GOL YEMEDİ

Fenerbahçe oynadığı 7 maçta Gaziantep'ten 1, Antalyaspor'dan ise 2 gol yedi. Diğer 5 maçta ise kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe'de rakiplerin toplam gol beklentisi 3.4 olurken, İtalyan ekibi Atalanta'da bu rakam 4, Sporting Lizbon'da 4.2, Bayirn Münih'de 4.5, Manchester City'de ise 5.2 oldu.



YARI SAHADA PRESİN FARKI

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularının ortaya koyduğu performans dışında rakip yarı sahada yaptığı pres ve top kapma becerisi de bu istatistiğin oluşmasında büyük rol oynadı. Tüm takımın savunma yapması defans oyuncularının da işini kolaylaştırdı. 

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