26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
2-031'
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-032'
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
1-031'
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
1-332'
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
1-032'
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-132'
26 Kasım
PSG-Tottenham
0-030'

Fenerbahçe Opet, Yunanistan'da farklı galip!

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu altıncı ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 99-47 mağlup etti.

calendar 26 Kasım 2025 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet, Yunanistan'da farklı galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu altıncı ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 99-47 yendi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada ilk periyodu 31-8 önde tamamlayan Fenerbahçe Opet, devre arasına 49-26 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 79-39 önde girdiği karşılaşmayı 99-47 kazandı.

GRUBU NAMAĞLUP TAMAMLADI



Lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi daha önce garantileyen Fenerbahçe Opet, grubu namağlup tamamladı.

SALON: Peace and Friendship

HAKEMLER: Armin Mutapcic, Hrvoje Cavar, Veronika Vavrova

OLYMPIACOS: Spyridopoulou 3, Jakubcova 1, Woolfolk 5, Karlafti 5, Krivacevic 4, Christinaki 9, Kollatou 6, Johnson 6, Raber 8, Ntala, Togka

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 12, Idil Saçalır 2, Alperi Onar 5, Meesseman 19, Rupert 14, Tilbe Şenyürek 2, Gustafson 16, McBride 18, Allemand 11

1'İNCİ PERİYOT: 8-31

DEVRE: 26-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 39-79

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.