Fenerbahçe Opet'ten 11. galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'ten 11. galibiyet
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09 Aralık 2023 17:14
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligdeki 11. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bergman, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Alecrim, Derya Güç)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin)

Setler: 16-25, 21-25, 25-22, 20-25

Süre: 105 dakika (24, 25, 29, 27)

 

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