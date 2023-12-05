Fenerbahçe Opet'in konuğu Potsdam

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Potsdam'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'in konuğu Potsdam
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05 Aralık 2023 14:34
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında çarşamba günü Almanya temsilcisi Potsdam'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Romanya Voleybol Federasyonundan Benone Visan ve Fransa Voleybol Federasyonundan Fabrice Collados yönetecek.

Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı 3 maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lider durumda bulunuyor.

Potsdam ise Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0, Calcit Kamnik'i de yine dış sahada 3-2 yendi. Alman ekibi, evinde oynadığı mücadelede Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmişti.

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