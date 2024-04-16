Fenerbahçe - Olympiakos maçı hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe - Olympiakos maçı hakemi belli oldu
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16 Nisan 2024 11:05
Son güncelleme 16 Nisan 2024 11:10
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçının hakemi açıklandı. 

Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI STIELER

Alman hakem Tobias Stieler, kariyerini boyunca 3 kez Türk takımlarının maçını yönetti. 

İşte o karşılaşmalar;

Türkiye 3-3 Lüksemburg
Arnavutluk 0-2 Türkiye
Genk 1-1 Beşiktaş

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