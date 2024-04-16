Fenerbahçe - Olympiakos maçı hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçının hakemi açıklandı.
Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.
Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.
TÜRK TAKIMLARINA KARŞI STIELER
Alman hakem Tobias Stieler, kariyerini boyunca 3 kez Türk takımlarının maçını yönetti.
İşte o karşılaşmalar;
Türkiye 3-3 Lüksemburg
Arnavutluk 0-2 Türkiye
Genk 1-1 Beşiktaş
Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.
Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.
TÜRK TAKIMLARINA KARŞI STIELER
Alman hakem Tobias Stieler, kariyerini boyunca 3 kez Türk takımlarının maçını yönetti.
İşte o karşılaşmalar;
Türkiye 3-3 Lüksemburg
Arnavutluk 0-2 Türkiye
Genk 1-1 Beşiktaş
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