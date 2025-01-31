Fenerbahçe; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi.
Fenerbahçe, Mimovic için anlaşma sağlandığını duyurdu. Mimovic, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi. Sırp futbolcu, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ
20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.
MIMOVIC KİMDİR?
Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004'te Sırbistan'da dünyaya geldi.
Sırbistanlı sağ bek, A takıma yükselmeden önce sırasıyla Metalac, Kızılyıldız, Graficar ve yeniden Kızılyıldız'ın altyapı takımlarında forma giydi.
OFK Belgrad takımına 2022-23 sezonunda bonservisi kiralanan Mimovic, 2023-24 sezonundan bu yana kariyerine Kızılyıldız formasıyla devam ediyor.
Sırbistan 21 Yaş Altı Milli Takımının formasını da giyen Mimovic, kariyerinde Sırbistan Süper Ligi, Sırbistan Kupası, Sırbistan 2. Ligi ve Sırbistan 19 Yaş Altı Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasının yanı sıra Sırbistan Süper Ligi'nde toplam 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi.
Fenerbahçe, Mimovic için anlaşma sağlandığını duyurdu. Mimovic, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi. Sırp futbolcu, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ
20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak.
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.
MIMOVIC KİMDİR?
Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004'te Sırbistan'da dünyaya geldi.
Sırbistanlı sağ bek, A takıma yükselmeden önce sırasıyla Metalac, Kızılyıldız, Graficar ve yeniden Kızılyıldız'ın altyapı takımlarında forma giydi.
OFK Belgrad takımına 2022-23 sezonunda bonservisi kiralanan Mimovic, 2023-24 sezonundan bu yana kariyerine Kızılyıldız formasıyla devam ediyor.
Sırbistan 21 Yaş Altı Milli Takımının formasını da giyen Mimovic, kariyerinde Sırbistan Süper Ligi, Sırbistan Kupası, Sırbistan 2. Ligi ve Sırbistan 19 Yaş Altı Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasının yanı sıra Sırbistan Süper Ligi'nde toplam 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.