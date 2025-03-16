Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği an!

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı maçın 15. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji için kırmızı kart bekledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hakem Cihan Aydın, Fred'in Marius'a faul yaptığı yönünde düdük çaldı. Fenerbahçeliler ise Fred'in topu temiz aldığını ve Marius'un Fred'e tekme attığını savundu.
Marius Mouandilmadji, 4. dakikada Skriniar'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart görmüştü.
Hakem Cihan Aydın, Fred'in Marius'a faul yaptığı yönünde düdük çaldı. Fenerbahçeliler ise Fred'in topu temiz aldığını ve Marius'un Fred'e tekme attığını savundu.
Marius Mouandilmadji, 4. dakikada Skriniar'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart görmüştü.