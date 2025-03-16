Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği an!

Fenerbahçe, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji'nin 15. dakikada ikinci sarı kartla oyundan ihracını bekledi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği an!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2025 20:53
Son güncelleme 16 Mart 2025 21:24
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı maçın 15. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji için kırmızı kart bekledi.

Hakem Cihan Aydın, Fred'in Marius'a faul yaptığı yönünde düdük çaldı. Fenerbahçeliler ise Fred'in topu temiz aldığını ve Marius'un Fred'e tekme attığını savundu.

Marius Mouandilmadji, 4. dakikada Skriniar'a yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart görmüştü.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery