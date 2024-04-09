Fenerbahçe'nin eski yıldızı, jübile kararından vazgeçti!

Kore Ligi'nde normal sezonun MVP'si Kim Yeon Koung seçildi. Kim ayrıca emeklilik kararından vazgeçtiğini açıkladı.



Kim yaptığı açıklamada kararıyla ilgili şunları dile getirdi: "Aslında bu sezonun ortalarından itibaren kararımı verdim. Birçok hayran beni destekliyor ve geçen yıla kıyasla bu yılki bireysel performansım da daha iyiydi. Bu nedenle kariyerimi uzatmaya karar verdim. Bana engel olmaya çalışan insanlar vardı, ancak en büyük neden fanların desteğiydi. Hala benim voleybol oynadığımı görmek isteyen insanlar var.



Birçok insan bana hala insanlar seni alkışlıyorken bırakmalısın diyor ama neden alkışlanırken gideyim ki? Her zaman zirvedeyken emekli olmak istediğimi söyledim. Ama sanırım Lee Gyeong-gyu haklı. Emeklilik kişisel bir seçim değil mi? Ne olacağını ben de bilmiyorum. Kariyerime devam edeceğim. Kimse alkışlamayana kadar oynayacağım."





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