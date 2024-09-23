Fenerbahçe'nin derbi planını Victor Osimhen bozdu!

Galatasaray'ın yıldızı, Fenerbahçe'nin derbideki bütün oyun planını bozdu. Sarı-lacivertli takımda defans hattı, Osimhen'i durduramadı, gerideki sıkıntı tüm futbolcuların performansını etkiledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin derbi planını Victor Osimhen bozdu!
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23 Eylül 2024 12:08
Fenerbahçe'de yönetimden teknik heyete herkes Galatasaray maçını bir mağlubiyet olarak görürken, 6. haftada puan farkı 5'e çıktı, psikolojik üstünlük de sarı-kırmızılı takıma geçti.

Teknik Direktör Jose Mourinho hafta boyunca savunma güvenliği vurgusu yaparken, Portekizli çalıştırıcının en çok önem verdiği bu sistem derbide adeta çöktü. Zorlu mücadele öncesinde ligdeki son 3 maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertli takıma tek bir oyuncunun performansı yetti, o da Osimhen oldu.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a gelen yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin defans hattındaki bütün uyumu bozarken, bu sorun tüm takıma yansıdı ve sarı-lacivertliler beklenilen performansı ortaya koyamadı. Mourinho'nun stoper bölgesinde vazgeçmediği ikili olan Djiku ve Çağlar, Osimhen karşısında çok zorlandı. Djiku girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini, Çağlar ise 14 ikili mücadelenin 9'unu kazandı, geçmiş dönemki performanslarının altında kaldı.

Osimhen ise bu ikili karşısında 4 kez kaleyi yokladı, toplamda ise 15 ikili mücadeleye girerek adeta Fenerbahçe'nin defans hattını tek başına bozdu. Sarı-lacivertli takımdaki geri dörtlü yıldız futbolcuyu tutmaya odaklanınca oyun kuramadı bu da derbinin genelinde tüm takıma yansıdı.

NORMAL MAÇ HAVASI

Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin bir nedeninin de Galatasaray gibi önemli bir mücadeleye sıradan karşılaşma gibi hazırlanmanın olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda hafta içinde derbiye yönelik özel bir şey yapılmadı.

Sadece Başkan Ali Koç oyuncularla buluşurken, başarılar diledi. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da maç sonunda "Nasıl bir galibiyetle şampiyon olunmuyorsa bir mağlubiyetle de şampiyonluk kaybedilmiyor" sözleri, hafta içinde yaşanan bu sorunu ortaya koydu. 

 
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