Fenerbahçe'nin Adana kafilesi belli oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Adana kafilesi belli oldu
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11 Kasım 2023 17:20
Son güncelleme 11 Kasım 2023 17:27
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sebebiyle durumları merak edilen iki yıldız oyuncudan Alexander Djiku ve Fred maç kadrosunda yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe'de cezalı İsmail Yüksek'in yanı sıra Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Aziz ve Emre Mor da kadroda yer almadı.

FRED OYNAMAK İSTEDİ AMA...

Fred, Adana Demirspor maçında oynamak istedi ancak yapılan son kontrolün ardından doktorlar oynamaması yönünde rapor verdi. Teknik heyet de sakatlığın büyümemesi için risk almadı ve Fred'i Adana kafilesine dahil etmedi.

İşte Fenerbahçe'nin Adana kafilesi;
 Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Osayi,Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf, Ferdi, Jayden, Crespo, Muhammed, Ahmet, Szymanski, Bartuğ, Zajc, Cengiz, Kent, İrfan Can, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Umut

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