Fenerbahçe'nin 68 maçlık serisi sona erdi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maç sonra kaybetti.
Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun 18. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaştı.
Başkent temsilcisine 72-59 yenilen Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maç sonra kaybetti.
Ligde son olarak ÇBK Mersin'e 2022-2023 sezonunun 14. haftasında 77-68 kaybeden Fenerbahçe Opet, o maçtan bu yana ikisi hükmen olmak üzere 68 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmüyordu.
Fenerbahçe Opet, ayrıca bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşamış oldu.
Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun 18. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaştı.
Başkent temsilcisine 72-59 yenilen Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maç sonra kaybetti.
Ligde son olarak ÇBK Mersin'e 2022-2023 sezonunun 14. haftasında 77-68 kaybeden Fenerbahçe Opet, o maçtan bu yana ikisi hükmen olmak üzere 68 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmüyordu.
Fenerbahçe Opet, ayrıca bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşamış oldu.