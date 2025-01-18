Fenerbahçe'nin 68 maçlık serisi sona erdi

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor'a 72-59 kaybetti. Fenerbahçe'nin ligdeki 68 maçlık yenilmezlik serisi bozuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 68 maçlık serisi sona erdi
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18 Ocak 2025 19:41
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maç sonra kaybetti.

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun 18. haftasında deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaştı.

Başkent temsilcisine 72-59 yenilen Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maç sonra kaybetti.

Ligde son olarak ÇBK Mersin'e 2022-2023 sezonunun 14. haftasında 77-68 kaybeden Fenerbahçe Opet, o maçtan bu yana ikisi hükmen olmak üzere 68 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmüyordu.

Fenerbahçe Opet, ayrıca bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşamış oldu.

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