Fenerbahçe'nin 5. tırı yola çıktı

Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 5. yardım tırının da yola çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Destekleriniz sayesinde beşinci yardım tırımız da afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı." denildi.
Sarı-lacivertliler, 5. yardım tırının da yola çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Destekleriniz sayesinde beşinci yardım tırımız da afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı." denildi.
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