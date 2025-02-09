Fenerbahçe'nin 4000. golünü Szymanski attı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, kulübün lig tarihindeki 4000. golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 4000. golünü Szymanski attı
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09 Şubat 2025 16:26
Son güncelleme 09 Şubat 2025 16:38
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçiren Sebastian Szymanski, kulübün lig tarihindeki 4000. golünü attı.

Maçın 22. dakikasında hızlı gelişen hücumda Talisca'nın şutunu kaleci kurtardı, seken topta Oğuz Aydın kale ağzındaki Szymanski'yi gördü ve Polonyalı oyuncu topu ağlara gönderdi.

4000. GOLÜ ATTI

Sebastian Szymanski, bu golle birlikte Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü atmış oldu. Fenerbahçe'nin 3000. golünü Alex de Souza, 2000. golünü Uche, 1000. Erol Togay, ilk golünü ise Ergun Öztuna kaydetmişti.

Bu golle birlikte Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 4000 gole ulaşan ilk takım oldu.

Öte yandan Sebastian Szymanski, bu sezonki 22. lig maçında 2. golünü atmış oldu. Polonyalı yıldız, bir önceki golünü 6-2 kazanılan Kayserispor maçında atmıştı.
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