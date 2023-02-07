Fenerbahçe'nin 3. tırı yola çıktı

Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 3. yardım tırının yola çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Destekleriniz için teşekkür ederiz, üçüncü yardım tırımız da afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı." denildi.
Sarı-lacivertliler, 3. yardım tırının yola çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Destekleriniz için teşekkür ederiz, üçüncü yardım tırımız da afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı." denildi.
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